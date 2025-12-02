Девушка отомстила бывшему, кинув в его авто канализационный люк

Как сообщает телеграм-канал «112», молодая женщина без колебаний приблизилась к открытому колодцу, голыми руками сняла тяжелую крышку и целенаправленно пронесла ее несколько метров к месту парковки машины. Первая попытка метнуть металлический диск завершилась провалом: люк отскочил от кузова и упал на тротуар. Однако на этом злоумышленница не остановилась и вновь взяла его в руки. Со второго раза у нее получилось разбить заднее стекло иномарки. А совершив задуманное, девушка спешно покинула место событий.

В рамках расследования выяснилось, что поврежденное транспортное средство принадлежит мужчине, с которым метательница люка ранее состояла в романтических отношениях. Несмотря на серьезность ущерба и явную противоправность действий, хозяин машины принял решение не писать на нее заявление в полицию.

