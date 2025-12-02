Таксист получил реальный срок за ДТП со смертельным исходом в Петербурге

Инцидент случился на улице 3-я Конная Лахта в Приморском районе города. Таксист за рулем Hyundai Solaris нарушил ПДД, когда после остановки на обочине приступил к развороту, не заняв для этого крайнее левое положение на проезжей части и не убедившись в безопасности маневра.

Как сообщает «Фонтанка», он перегородил путь LADA Largus, который двигался сзади по своей полосе, что привело к столкновению. В результате сильного удара находившаяся в салоне такси в качестве пассажира женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и впоследствии скончалась.

Суд принял во внимание полное признание вины подозреваемым и назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчине запретили управлять транспортными средствами на протяжении 2,5 лет. Сразу после оглашения приговора нарушителя взяли под стражу для дальнейшей отправки в исправительное учреждение.

