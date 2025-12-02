Водитель попал под колеса своего же автомобиля в Калуге

Инцидент случился поздним вечером 1 декабря на Левобережном подходе к мосту через реку Ока. 21-летний водитель остановил свой ВАЗ-21013, чтобы устранить возникшую поломку.

Машина отлетела в молодого человека после аварии с другим авто

Как сообщает портал «Калуга 24», в этот момент двигавшийся навстречу на большой скорости Nissan Navara, которым управляла 46-летняя женщина, врезался в припаркованное транспортное средство. В результате удара отечественную легковушку отбросило прямо на молодого человека, находившегося на проезжей части.

Прибывшие на место событий медики незамедлительно оказали пострадавшему помощь. На данный момент полиция продолжает расследование причин произошедшего.

