Житель Самарской области пытался присвоить авто приятеля по подложным документам

Инцидент случился в Октябрьске, где мужчина передал знакомому во временное пользование свою LADA Priora. Машина настолько пришлась по душе приятелю, что он решил оставить ее себе.

Как сообщает портал «Самара Говорит», чтобы «легализовать» владение транспортным средством, он составил фиктивный договор, указав в качестве покупателя своего родственника, после чего подал бумаги в местное отделение ГИБДД для официальной перерегистрации.

Однако законный владелец, обнаружив пропажу и странные юридические манипуляции, немедленно обратился в полицию. Машину вернули хозяину, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье за кражу с причинением значительного ущерба.

На суде подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Решающую роль в вынесении приговора сыграла позиция потерпевшего, который лично просил суд не лишать его знакомого свободы. Учитывая все обстоятельства, обвиняемому назначили наказание в виде штрафа.

