Житель Самарской области пытался присвоить авто приятеля по подложным документам

Как сообщает портал «Самара Говорит», чтобы «легализовать» владение транспортным средством, он составил фиктивный договор, указав в качестве покупателя своего родственника, после чего подал бумаги в местное отделение ГИБДД для официальной перерегистрации.
Однако законный владелец, обнаружив пропажу и странные юридические манипуляции, немедленно обратился в полицию. Машину вернули хозяину, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье за кражу с причинением значительного ущерба.
На суде подозреваемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Решающую роль в вынесении приговора сыграла позиция потерпевшего, который лично просил суд не лишать его знакомого свободы. Учитывая все обстоятельства, обвиняемому назначили наказание в виде штрафа.
