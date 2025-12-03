Автобус сбил мужчину, перебегавшего дорогу, на трассе под Санкт-Петербургом

Инцидент случился утром 3 декабря на 27-м километре автодороги Анташи — Красное Село в Ломоносовском районе. Мужчина в возрасте 35-40 лет, чья личность на данный момент устанавливается, пытался перебежать проезжую часть вне разрешенной зоны.

Как сообщает «Московский Комсомолец», 54-летний водитель маршрутного автобуса не успел заметить пешехода, внезапно выбежавшего прямо под колеса транспортного средства, и сбил его на большой скорости. В результате сильного удара пострадавший получил тяжелейшие травмы, оперативно прибывшие на место ДТП медики доставили его в ближайшую больницу.

Врачи продолжают бороться за жизнь пешехода, а правоохранители пытаются установить личность потерпевшего, так как при нем не оказалось документов. Расследование по факту аварии продолжается.

