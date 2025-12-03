Приезжие из Узбекистана устроили в Туле ДТП и сбежали с места аварии

Инцидент случился вечером 2 декабря на Восточном обводе города. Двое неизвестных мужчин, предположительно граждане Узбекистана, двигались на своей машине по Новомосковскому шоссе и в попытке повернуть на заправку грубо нарушили ПДД.

Как сообщает «Московский Комсомолец», нарушители пересекли сплошную линию дорожной разметки и перекрыли путь другому авто, что привело к столкновению. От сильного удара оба автомобиля получили значительные повреждения. Легковушка, в которую врезались виновники аварии, лишилась колеса, а ее задняя часть кузова серьезно помялась.

При этом вместо того, чтобы дождаться сотрудников Госавтоинспекции, злоумышленники приняли решение скрыться, бросив на месте свое транспортное средство. В настоящее время полиция устанавливает их личности и расследует обстоятельства произошедшего.

