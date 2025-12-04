Труп водителя 10 часов пролежал под колесами его же машины в Москве

55-летний уроженец Тверской области завершил загрузку своего автомобиля на складе предприятия и отправился в рейс. Однако по пути у фуры заклинило тормоза, и тогда мужчина остановил транспортное средство, включил аварийную сигнализацию и залез под прицеп, чтобы устранить неполадку.

Как сообщает «Московский Комсомолец», в процессе ремонта пострадавший нарушил технику безопасности, из-за чего домкрат не выдержал нагрузки. Автомобиль соскользнул с опоры и придавил водителя. Никто из прохожих не обратил внимание на произошедшее, беспокойство выразили родственники, которые весь вечер не могли дозвониться до мужчины.

Его руководитель, используя систему ГЛОНАСС, определил местоположение грузовика. Коллеги, прибывшие на место спустя 10 часов с момента трагедии, обнаружили бездыханное тело шофера под машиной, у которой все еще работал двигатель.

На данный момент правоохранительные органы проводят проверку по факту несчастного случая.

