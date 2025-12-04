Машину с трупом достали из водоема в Новосибирской области

История развернулась на озере Плес в садоводческом товариществе «Ивушка». Подо льдом примерно в 30 метрах от берега случайные прохожие заметили очертания легковушки и сообщили об этом в экстренные службы. На место немедленно выехала профессиональная водолазная группа поисково-спасательного отряда.

В салоне спасатели нашли тело человека, погибшего 13 лет назад

Как сообщает газета «Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области», затонувшая Toyota Corolla лежала на крыше, что потребовало от специалистов слаженной работы для безопасного подъема машины. Несмотря на непростые условия, водолазы смогли успешно вытащить автомобиль, на заднем сидении которого обнаружили тело мужчины, пролежавшее там 13 лет.

На данный момент правоохранительные органы проводят расследование по факту произошедшего, личность погибшего устанавливается.

