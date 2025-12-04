Пешеход попал под три машины подряд и погиб в Ярославле

Инцидент случился утром 4 декабря на Промышленной улице. По предварительным данным, сперва на 59-летнего пешехода наехал Volkswagen под управлением 37-летнего водителя.

Как сообщает УМВД России по Ярославской области, в результате первого и довольно сильного удара пострадавший отлетел на полосу для встречного движения. Там на него последовательно наехали Honda и Kia. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии до прибытия помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту тройного ДТП и гибели человека.

