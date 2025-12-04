Пешеход попал под три машины подряд и погиб в Ярославле

Как сообщает УМВД России по Ярославской области, в результате первого и довольно сильного удара пострадавший отлетел на полосу для встречного движения. Там на него последовательно наехали Honda и Kia. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте аварии до прибытия помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту тройного ДТП и гибели человека.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Астрахани женщину сбил сначала один автомобиль, а потом второй. Она погибла.