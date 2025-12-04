Пропавший гитарист группы Nerfreak найден мертвым после ДТП в Санкт-Петербурге

Инцидент случился на Измайловском проспекте. Водитель Volkswagen Jetta, двигаясь в сторону Обводного канала, потерял контроль над транспортным средством. Машина сначала выехала на полосу для встречного движения, а после вылетела на тротуар.

Как сообщает «Фонтанка», на большой скорости автомобиль сбил музыканта Александра Кузнецова, а также находившуюся с ним на прогулке девушку. После наезда иномарка столкнулась с припаркованными неподалеку двумя авто.

Молодых людей в тяжелейшем состоянии доставили в больницу, однако врачи уже не смогли их спасти. То, что жертвой ДТП оказался разыскиваемый близкими участник группы, выяснилось только спустя несколько дней.

Друзья и коллеги гитариста забили тревогу 2 декабря, когда он перестал выходить на связь. В социальных сетях появились публикации с призывом о помощи в поисках, где отмечали, что вероятность добровольного исчезновения маловероятна.

Сейчас коллектив организовал сбор средств для помощи семье погибшего гитариста. Виновник произошедшего, по предварительной информации, отделался легкими ушибами, против него возбудили уголовное дело.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Москве труп водителя 10 часов пролежал под колесами его же машины.