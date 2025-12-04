Лихач-подросток на питбайке серьезно пострадал в ночном ДТП в Подмосковье

Инцидент случился на Октябрьском проспекте в Подольске. 16-летний юноша за рулем спортивного питбайка потерял над ним контроль: двухколесное ТС ушло в занос и с силой врезалось в дорожное ограждение.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», на место событий незамедлительно выехали экипажи ДПС и скорой помощи. Медики доставили подростка в ближайшую больницу с травмами средней степени тяжести. А полицейские выяснили, что у молодого человека не было водительского удостоверения соответствующей категории. При этом техника тоже не имела регистрационных документов.

В настоящее время по факту произошедшего проводят проверку. Выясняется, почему у несовершеннолетнего появился доступ к мощному питбайку, его родителей вызвали для беседы в отдел полиции.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Госдуме планируют ограничить продажу питбайков детям.