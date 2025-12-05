Мужчина следил за бывшей через прослушку в ее автомобиле

Абаканский городской суд признал 38-летнего мужчину виновным по двум статьям Уголовного кодекса. Установлено, что он длительное время причинял своей гражданской жене и бывшей сожительнице физические и психологические страдания, систематически нанося ей побои.

В Хакасии вынесли приговор по делу о домашнем насилии и незаконном обороте спецсредств

Как сообщает информагентство «Хакасия», мужчина предпринял меры для установления контроля над женщиной, отслеживая все ее перемещения. С этой целью он тайно оснастил личный автомобиль гражданской супруги специальным устройством для прослушивания.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также в пользу потерпевшей с него взыскали 100 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда. Пока приговор не вступил в законную силу.

