Мужчина не смог пережить расставание с возлюбленной и разбил ее машину в Мурино

Злоумышленник напал на транспортное средство молодой матери в Ленинградской области, разбив заднее стекло. После этого он начал угрожать, что в следующий раз сожжет ее машину. Женщина жалуется, что обращения в полицию не помогают, и она беспокоится за жизнь и здоровье ребенка.

Как сообщает телеграм-канал «78», отношения, продолжавшиеся всего месяц, привели к тяжелым последствиям для жительницы Мурино. Бывший возлюбленный не смог смириться с расставанием и продолжил систематическое преследование даже после того, как женщина построила новую жизнь и родила ребенка.

В попытке спастись потерпевшая сменила место жительства, однако это не остановило агрессора. Мужчина узнал ее новый адрес, устроил погром в квартире, а после напал на ее автомобиль.

Несмотря на очевидную опасность, серьезность поступающих угроз и действий нарушителя, пострадавшая столкнулась с бездействием правоохранителей. Она не может получить эффективную защиту много месяцев.

