Водитель во Владивостоке ударил женщину, задевшую его авто бумажной папкой

Как сообщает информагентство PrimaMedia, попытка потерпевшей предотвратить столкновения привела к тому, что мужчина разозлился, вышел из салона и с силой толкнул женщину. Она получила травмы. И этот всплеск ярости стал поводом для возбуждения уголовного дела.
Рассмотрев все материалы, суд Первомайского района признал нападавшего виновным, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на те же два года.
На данный момент прокуратура проводит правовую оценку приговора, изучая вопрос о возможной мягкости наказания. Официальный представитель ведомства не исключил, что итогом этой работы станет подготовка апелляции для пересмотра вердикта.
