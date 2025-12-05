Водитель во Владивостоке ударил женщину, задевшую его авто бумажной папкой

Инцидент случился на улице Черемуховой, где мужчина на Toyota C-HR решил припарковаться в неположенном месте. Он двигался обратным ходом, когда оказавшаяся рядом женщина, опасаясь наезда, легонько коснулась папкой с документами кузова его машины, чтобы привлечь внимание.

Ему дали два года лишения свободы условно

Как сообщает информагентство PrimaMedia, попытка потерпевшей предотвратить столкновения привела к тому, что мужчина разозлился, вышел из салона и с силой толкнул женщину. Она получила травмы. И этот всплеск ярости стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Рассмотрев все материалы, суд Первомайского района признал нападавшего виновным, назначив ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на те же два года.

На данный момент прокуратура проводит правовую оценку приговора, изучая вопрос о возможной мягкости наказания. Официальный представитель ведомства не исключил, что итогом этой работы станет подготовка апелляции для пересмотра вердикта.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что краснодарец избил пенсионера-автомойщика за просьбу переставить велосипед.