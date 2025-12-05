Спецназ помог задержать нетрезвого водителя с 7 кг наркотиков

Операция по задержанию подозреваемого прошла 4 декабря на 14-м километре автодороги Вологда — Новая Ладога. В ней приняли участие сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы ДПС, которым обеспечивали силовое прикрытие бойцы СОБРа Росгвардии. Вместе они остановили Geely Coolray с 33-летним водителем.

Как сообщает «Московский Комсомолец», правоохранители сразу обратили внимание, что мужчина ведет себя неадекватно и проявляет признаки опьянения, нехарактерного для употреблявших спиртное. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Тщательный досмотр машины позволил обнаружить хорошо спрятанный груз. Под обшивкой в багажном отделении оперативники нашли 74 пакета, обмотанных изолентой. Экспертиза установила, что в них содержались наркотики общим весом в 7 кг 189 гр. По предварительной версии, нарушитель вез крупную партию из соседнего региона для последующего распространения на территории Вологодской области.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о сбыте запрещенных веществ в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. На данный момент суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу, расследование произошедшего продолжается.

