Деталь, отлетевшая от троллейбуса, пробила лобовое стекло авто в Челябинске

Инцидент случился 5 декабря из-за технической неполадки с троллейбусом, у которого неожиданно сошли с проводов токоприемники. Графитовая вставка, называемая «башмаком», зацепилась за контактный провод и, сорвавшись, с силой отлетела на проезжую часть.

Как сообщает портал «Челябинск Онлайн», на пути у «снаряда» оказался автомобиль Nissan. Деталь на высокой скорости пробила лобовое стекло иномарки и застряла в салоне. Находившаяся за рулем 46-летняя женщина по счастливому стечению обстоятельств не получила никаких травм.

Городская транспортная служба оперативно отреагировала на случившееся, подтвердив факт аварии. Она выпустила заявление о том, что по факту произошедшего начато служебное расследование, а хозяйке пострадавшей машины полностью возместят причиненный ущерб.

