Деталь, отлетевшая от троллейбуса, пробила лобовое стекло авто в Челябинске

Как сообщает портал «Челябинск Онлайн», на пути у «снаряда» оказался автомобиль Nissan. Деталь на высокой скорости пробила лобовое стекло иномарки и застряла в салоне. Находившаяся за рулем 46-летняя женщина по счастливому стечению обстоятельств не получила никаких травм.
Городская транспортная служба оперативно отреагировала на случившееся, подтвердив факт аварии. Она выпустила заявление о том, что по факту произошедшего начато служебное расследование, а хозяйке пострадавшей машины полностью возместят причиненный ущерб.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что в Красноярске в лобовое стекло автомобиля влетел канализационный люк.