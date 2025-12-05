Девушка решила из мести угнать авто знакомого и привлекла к делу подростка

Затаив обиду на знакомого, 20-летняя девушка из города Боровска Калужской области решила похитить его авто. Для реализации своего плана она обратилась за помощью к 16-летней подруге, которая смогла тайно завладеть ключами от транспортного средства.

Как сообщает издание «Знамя.Калуга», получив доступ к машине, компания из четырех человек в составе двух женщин и двоих мужчин отправились кататься по Боровску. Спустя некоторое время они бросили транспортное средство в деревне Комлево.

Полицейские оперативно установили личности и задержали всех участников угона, следователи возбудили против них уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладении транспортным средством». При этом против девушки-организатора также выдвинули обвинение по статье 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование произошедшего.

