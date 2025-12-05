Мужчина на иномарке избил водителя скорой помощи на дороге в Симферополе

Инцидент случился днем 5 декабря, когда бригада врачей перевозила пациента в стационар Луговской больницы. Путь спецтранспорту с красным крестом преградила черная иномарка: водитель скорой подал звуковой сигнал, попросив освободить проезд. И, вероятно, позже об этом пожалел.

Как сообщает РИА «Новости Крым», в ответ на просьбу убрать транспортное средство с дороги мужчина, находившийся за рулем легковушки, вышел из салона, набросился на водителя скорой, избил его и скрылся с места событий.

Следственный комитет Крыма немедленно отреагировал на инцидент и взял ход расследования произошедшего на особый контроль. В настоящее время полиция устанавливает личность нападавшего, его автомобиль объявлен в розыск.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что краснодарец избил пенсионера-автомойщика за просьбу переставить велосипед.