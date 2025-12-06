В России появится более 60 новых дорожных знаков.

С 1 января 2026 года на дорогах России начнут действовать больше полусотни новых дорожных знаков. Обновление правил связано с введением нового стандарта ГОСТ Р 52290-2024.

Об этом РИА Новости сообщила юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун, добавив, что новая система знаков будет более современной и детализированной. Новые знаки ориентирована не только на старые виды транспорта, но и на новые виды транспорта, средства индивидуальной мобильности (СИМ), а также вопросы безопасности пешеходов, экологии и сложной городской инфраструктуры.

В столице уже была протестирована часть нововведений по более раннему стандарту. Среди планируемых изменений введение не только самостоятельных знаков различных форм или их новые элементы, но и новые таблички с дополнительной информацией. Так, к знаку «Платная парковка» планируют добавить пиктограммы о способах оплаты: через мобильное приложение, SMS и другие.