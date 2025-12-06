В ДТП на трассе М-5 «Урал» погибли три человека

На трассе М-5 «Урал» в Рязанской области произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого погибли три человека.

Как сообщает Госавтоинспекция Рязанской области, трагедия произошла на 368-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал», в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля Citroen.

В результате аварии три человека, находившиеся в легковушке, водитель и два пассажира, погибли на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров легкового автомобиля получили ранения и были госпитализированы. Дети среди пострадавших не числятся.

Водитель грузового автомобиля не пострадал. Точные причины и все обстоятельства происшествия пока устанавливаются.