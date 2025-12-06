В Турции автобус столкнулся с грузовиком: шесть человек погибли

В турецкой провинции Османие на юге страны произошло серьёзное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате столкновения шесть человек погибли на месте происшествия, ещё 11 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает Мир 24 со ссылкой на агентство Anadolu, по предварительным данным, автобус совершил столкновение с грузовиком, двигавшемся в том же направлении.

Подчеркивается, что сила удара был настолько мощной, что многие пассажиры оказались заблокированы в деформированном салоне.

К месту аварии оперативно выехали службы спасения. Спасательная операция по извлечению людей длилась продолжительное время. 11 человек госпитализированы в больницы провинции.

Отмечается, что расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы Турции.