Цены на автомобили снижаются, а автокредит растёт

На российском авторынке сложилась поразительная ситуация: стоимость машин постепенно снижается, но покупатели при этом берут всё больше автокредитов.

К такому выводу пришли аналитики маркетингового агентства НАПИ, сравнив данные октября 2025 года с показателями годичной и месячной давности.

Аналитики отмечают, что за год средняя цена нового легкового автомобиля снизилась на 1%, а на рынке подержанных машин падение оказалось более существенным- 9,3%.

Подчеркивается, что краткосрочная динамика указывает на снижение по сравнению с сентябрём 2025 года. Так новые машины подешевели на 0,4%, а автомобили с пробегом — на 2,2%.

Отмечается, что в то же время средний размер автокредита в России в октябре 2025 года вырос на 9,4%в годовом исчислении. Теперь он достигает 1,51 млн рублей. Эксперты отмечают, что, постоянно набирая обороты, устойчивый рост среднего чека по займам на покупку машин продолжается с марта текущего года.