В России внедряют новые схемы мошенничества с ОСАГО

В МВД России предупредили о новой схеме мошенничества, к которой прибегают недобросовестные водители, пытаясь избежать финансовой ответственности за ДТП.

Об этом в пресс-центре ведомства сообщили ТАСС, пояснив, что некоторые граждане, сознательно ездившие без обязательного полиса ОСАГО, после совершения аварии пытаются оформить страховку задним числом.

Отмечается, что таким образом водители пытаются создать видимость, что на момент происшествия автомобиль был застрахован, и таким образом переложить расходы на ремонт пострадавшей машины на страховую компанию.

В ведомстве подчеркнули, что с развитием цифровых технологий и единых баз данных, такие махинации становятся практически невозможными.

Водителям напомнили, что в России наличие действующего полиса ОСАГО — это обязанность, а не рекомендация.

Подчеркивается, что многие водители ошибочно полагают, что экономия на страховке выгоднее, чем риск получить штраф. Однако при наступлении ДТП виновник вынужден полностью возмещать ущерб пострадавшей стороне из собственных средств.