В Беларуси наблюдается высокий спрос на союзную автостраховку

Жители Беларуси активно оформляют полисы ОСАГО единого образца, которые действуют на территории двух стран.

Об этом в интервью БЕЛТА сообщил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко, подчеркнув, что введение союзного автострахования стало ожидаемым и важным событием для автовладельцев Беларуси и России.

Подчеркивается, что теперь для поездок в рамках Союзного государства достаточно одного полиса и дополнительное приобретение «Зелёной карты» больше не требуется, а это в свою очередь упрощает пересечение границы.

«Система начала работать с 23 апреля текущего года и продолжает развиваться», — отметил Сергей Осенко, добавив, что с весны было заключено 66,8 тыс. договоров и зарегистрировано 307 страховых случаев, произошедших по вине белорусских водителей на территории Российской Федерации.

По его словам начальника, белорусским страховым организациям уже направлено 129 финансовых требований на общую сумму 21,65 млн российских рублей.