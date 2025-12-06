В Хакасии погибли три человека из-за непристёгнутых ремней безопасности

В субботу, 6 декабря, на 51-м километре автодороги Абакан-Саяногорск в Алтайском районе Хакасии произошло ДТП, унёсшее жизни трёх пассажиров.

По предварительной информации МВД по Республике Хакасии, автомобиль Honda C-RV съехал в левый кювет и перевернулся. Водитель, 38-летняя женщина, получила травмы позвоночника, шейного отдела и головы.

Отмечается, что в салоне автомобиля находились три пассажирки. От полученных травм женщины, которые не были пристегнуты ремнями безопасности во время движения автомобиля, скончались на месте происшествия.

Подчеркивается, что в автомобиле также находился 13-летний подросток, который был пристёгнут и, по предварительным данным, не пострадал.