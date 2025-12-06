Массовое ДТП на рождественском празднике в Гваделупе

В результате инцидента на рождественском мероприятии во французской территории Гваделупа, пострадали 19 человек.

Об этом сообщает TACC со ссылкой на Agence France-Presse, подчеркивая, что в трагедии, которая произошла вечером 5 декабря на центральной площади города Сент-Анн, среди пострадавших 7 детей.

По данным французского информационного агентства, автомобиль под управлением нетрезвого водителя врезался в группу людей, собравшихся на праздничном мероприятии. Трое пострадавших, включая 10-летнего ребёнка, были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Отмечается, что водитель транспортного средства, у которого были выявлены признаки алкогольного и наркотического опьянения, был задержан правоохранительными органами на месте происшествия.