На Сахалине значительно вырос ввоз подержанных иномарок

Более 4,5 тыс. автомобилей ввезено через сахалинскую границу с начала 2025 года, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 18%.

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного таможенного управления. Наибольшая активность зафиксирована в октябре, когда было оформлено свыше 600 транспортных средств.

Основной объём импорта составляют автомобили японского производства. При этом отмечен рост ввоза китайских машин. Так с января по декабрь оформлено 83 единицы, тогда как в прошлом году их число не превышало 10 единиц.

Отмечается, что рост импорта был обусловлен изменениями в регулировании рынка. Напомним, что 1 декабря 2025 года вступили в силу новые правила расчёта утилизационного сбора, который теперь зависит не только от объёма двигателя, но и от его мощности.

Параллельно, согласно опросу «Автостата», основными причинами снижения спроса на новые автомобили в России водители называют высокие ставки по кредитам — 63% и общее падение покупательной способности — 43%.

Подчеркивается, что каждый четвёртый россиянин связывает спад с ожиданиями возвращения на отечественный рынок международных автобрендов в 2026 году.