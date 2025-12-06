В Иркутской области водитель сбил троих пешеходов и скрылся с места ДТП

В Иркутской области произошло серьёзное ДТП с участием пешеходов, после которого водитель скрылся с места происшествия.

Как сообщает телеграм-канал «Babr Mash», по предварительным данным, инцидент произошёл на подъезде к селу Кимильтей.

Мужчина, управлявший автомобилем Honda Fit Shuttle, не справился с управлением. Сначала он совершил наезд на припаркованный автомобиль Honda Accord, после чего вылетел на обочину, где сбил троих молодых людей.

«После столкновения водитель покинул место происшествия пешком, бросив свой автомобиль», — отмечается в сообщении, подчеркивая, что сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии. Сотрудники правоохранительные органы настоятельно рекомендуют виновнику самостоятельно явиться в отдел для дачи показаний.