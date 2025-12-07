В Улан-Удэ мусоровоз сбил пешехода, переходившего на «зеленый»

В столице Бурятии на пешеходном переходе была сбита женщина, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщает Комитет по транспорту Улан-Удэ, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрёстке улиц Ключевской и Дарханской. И пешеход, и водитель грузовика имели право проезда и перехода: на светофоре одновременно горел зелёный сигнал.

Отмечается, что водитель мусоровоза, заметив женщину и пытаясь избежать столкновения, предпринял резкий манёвр вправо. В результате маневра автомобиль врезался в дорожное ограждение. Однако избежать столкновения не удалось, и задней частью кузова автомобиль задел пешехода.

«Женщина скончалась от полученных травм в медицинском учреждении. В настоящее время полицейскими устанавливается личность погибшей», — сообщает МВД Бурятии.

В настоящее время правая полоса в направлении остановки «Лебедева» перекрыта, в результате чего движение затруднено. На месте работают сотрудники скорой ГИБДД. Устанавливают все обстоятельства аварии.