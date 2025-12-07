В Красноярском крае в ДТП пострадали шесть человек

На автодороге «Саяны» в Уярском районе Красноярского края произошло серьёзное ДТП, в результате которого пострадали шесть человек.

Как сообщает Госавтоинспекция Красноярского края, ночью на 366-м километре трассы неустановленный водитель на внедорожнике Toyota Land Cruiser не справился с управлением, съехал в левый кювет и опрокинулся.

Сообщается, что автомобиль двигался из посёлка Камарчага в сторону посёлка Нарва. В результате происшествия травмы получили шесть человек. Все они были госпитализированы.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии. Однако ключевой задачей является определение того, кто из находившихся в автомобиле управлял транспортным средством в момент ДТП.