В России введут автоматическое аннулирование прав из-за проблем со здоровьем

С 1 марта 2027 года у ГИБДД появится право досрочно аннулировать водительские удостоверения у автомобилистов, получивших медицинские противопоказания по итогам внеочередного осмотра.

Как сообщил ТАСС вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, нововведение предполагает следующий алгоритм: если в ходе диспансеризации или иного медосмотра у водителя выявят признаки заболеваний, препятствующих управлению транспортом, то его могут направить на внеочередное медицинское освидетельствование. К числу таких заболеваний могут относиться, например, серьёзные нарушения зрения или психические расстройства.

Отмечается, что на прохождение медицинского освидетельствования будет отводиться три месяца, в течение которых право управления сохраняется. Неявка на обследование автоматически приведёт к аннулированию прав.

«Если поступили сведения в ГИБДД о том, что у человека выявлен диагноз, противоречащий медицинским показателям, права можно аннулировать или приостановить»,-пояснил Ольшанский. Он также добавил, что при восстановлении здоровья и получении положительного медицинского заключения водительские права обязаны вернуть.

Информация о заключении врачебной комиссии будет передаваться в МВД в электронном виде, хотя по желанию водителя можно получить и бумажный документ. Окончательное решение об аннулировании прав будет приниматься на основе этих данных.