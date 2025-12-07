В Кунгуре женщина избежала травм после наезда внедорожника

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого женщина чудом избежала травм, произошло в городе Кунгур Пермского края.

Как сообщает поисково-спасательная служба Кунгурского муниципального округа, в результате ДТП автомобиль съехал в кювет и наехал на пешехода. Женщина оказалась под машиной.

Сообщается, что на место происшествия оперативно выехали спасатели. С помощью специального гидравлического оборудования им удалось освободить пострадавшую из-под автомобиля. После осмотра врачами скорой помощи женщина была отпущена домой — медики не обнаружили у неё никаких травм.

Отмечается, что автомобиль упал в достаточно глубокий овраг, и для его извлечения спасателям пришлось использовать трос. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего ДТП.