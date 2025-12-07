Инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания

В Москве предотвращено потенциально серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля, водитель которого внезапно потерял сознание за рулём.

Об этом сообщила в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, отметив, что инспектор ДПС Павел Сметанин во время патрулирования заметил фуру, движущуюся по полосе встречного движения.

Сообщается, что полицейские попытались перекрыть путь транспортному средству служебной машиной. Однако водитель не реагировал и не останавливался.

«Оценив ситуацию, инспектор сумел подстроиться под скорость грузовика, открыл дверь его кабины и обнаружил, что водитель находится в бессознательном состоянии. Поднявшись в салон, полицейский смог взять управление под контроль и полностью остановить транспортное средство», — поясняется в сообщении.

На место происшествия была немедленно вызвана скорая медицинская помощь. Однако, несмотря на оперативность действий, водитель тягача скончался. По предварительной информации, причиной стала внезапная остановка сердца.