В Башкортостане пьяный водитель пытался уйти от погони без колеса

В Башкортостане водитель в состоянии алкогольного опьянения и без прав попытался скрыться от полицейских на автомобиле, у которого во время погони отлетело колесо.

Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов, отметив, что инспектор ДПС решил остановить для проверки автомобиль ВАЗ-21103, двигавшийся без номерных знаков.

Но водитель игнорировал требование сотрудников ДПС и не остановился. Вместо этого водитель, попытавшись скрыться, спровоцировав преследование. В ходе погони у его машины отлетело колесо, однако нарушитель продолжил движение ещё некоторое время на трёх колёсах.

Сообщается, что после задержания выяснилось, что 26-летний водитель никогда не имел водительских прав. Более того, ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, не имея прав на управление.

Автомобиль задержанного помещён на спецстоянку. Собранные материалы переданы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ. А это может грозить нарушителю уже не административной, а уголовной ответственностью.