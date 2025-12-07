1050

Автоэксперт отметил, что ведение новых дорожных знаков движется медленно

Самое парадоксальное, что некоторые новые дорожные знаки уже устарели. Ведь идея по согласованию введения новых знаков появилась несколько лет назад.

Об этом в интервью АвтоВзгляду заявил руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль, отметив, что момент согласования шел более трех лет.

«Но почему-то я не увидел знаков по ограничению движения или полному запрету движения на электросамокатах. Некоторые парковые зоны и зоны, где гуляют граждане, должны быть отмечены знаками, что проезд электросамокатам запрещен», — отметил собеседник.

По словам автоэксперта, современный автомобильный рынок и рынок электросамокатов продвинулся далеко вперед. А потому получается, что введение знаков идет с очень большим опозданием — на 3-4 года.

«Вот эти все знаки, они должны быть использованы и введены. Поэтому я надеюсь, что будет в ускоренном порядке дополнение к этим новым знакам, которые сейчас принимаются, и оно будет введено буквально в ближайшие несколько месяцев. Потому что нужно готовиться к следующему сезону. Если это не предпринять, то сезон 2026 года будет провальным с точки зрения безопасности, естественно», — добавил Крохмаль.

Напомним, что 1 января 2026 года на дорогах России начнут действовать больше полусотни новых дорожных знаков. Обновление правил связано с введением нового стандарта ГОСТ Р 52290-2024.

