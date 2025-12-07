57

В Москве расширяют возможность маневрирования в тоннелях

В пяти новых тоннелях Москвы сплошные линии разметки были заменены на прерывистые для повышения безопасности и удобства маневрирования.

Поделиться

Изображение В Москве расширяют возможность маневрирования в тоннелях

Об этом сообщает «Авто Mail», отмечая, раньше водителям требовалось занимать необходимую полосу ещё до въезда в тоннель, что часто приводило к неудобствам и вынужденным нарушениям в случае замедления движения или невозможности вовремя перестроиться.

Подчеркивается, что с 2025 года разрешено менять полосу внутри Митьковского тоннеля (на Третьем транспортном кольце), Арбатского тоннеля, тоннеля на Садовом кольце (под эстакадой Комсомольского проспекта), тоннеля на Бутырской улице (перед ТТК) и тоннеля на Дмитровском шоссе (под улицей Руставели).

Отмечается, что перед реализацией каждого проекта были проведены детальные анализы участка, что позволило обеспечить безопасность маневра.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует