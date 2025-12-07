В Москве расширяют возможность маневрирования в тоннелях

В пяти новых тоннелях Москвы сплошные линии разметки были заменены на прерывистые для повышения безопасности и удобства маневрирования.

Об этом сообщает «Авто Mail», отмечая, раньше водителям требовалось занимать необходимую полосу ещё до въезда в тоннель, что часто приводило к неудобствам и вынужденным нарушениям в случае замедления движения или невозможности вовремя перестроиться.

Подчеркивается, что с 2025 года разрешено менять полосу внутри Митьковского тоннеля (на Третьем транспортном кольце), Арбатского тоннеля, тоннеля на Садовом кольце (под эстакадой Комсомольского проспекта), тоннеля на Бутырской улице (перед ТТК) и тоннеля на Дмитровском шоссе (под улицей Руставели).

Отмечается, что перед реализацией каждого проекта были проведены детальные анализы участка, что позволило обеспечить безопасность маневра.