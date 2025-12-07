В Ставропольском крае мужчина перевел 1млн за авто, которое так и не получил

Житель Ставропольского края перевёл 1 миллион рублей неизвестному продавцу авто, разместившему объявление в интернете. Однако мужчина так и не получил обещанную машину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю, отмечая, что схема обмана была классической. Потерпевший, подобрав понравившийся вариант, оставил заявку на сайте. С ним связался человек, детально обсудивший условия сделки и предоставивший реквизиты для оплаты.

Но, не получив обещанного транспортного средства, мужчина обратился в правоохранительные органы, так как после перевода крупной суммы связь с псевдо-продавцом оборвалась. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

«Полиция рекомендует гражданам совершать оплату только после личного осмотра товара и проверки документов, а также пользоваться защищёнными способами расчёта, например, через безопасные сделки на проверенных площадках или банковские ячейки», — подытожили в МВД.