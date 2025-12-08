Грузовик вылетел на встречку и столкнулся с двумя авто в Подмосковье

Инцидент случился днем 7 декабря на 35-м километре автодороги А-104 около города Мытищи. Водитель фуры потерял над ней контроль и допустил выезд транспортного средства на встречную полосу.

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», двигаясь по полосе для встречного движения, грузовая машина последовательно столкнулась с двумя легковушками, одна из которых получила тяжелые повреждения: находившаяся за рулем женщина погибла.

Прибывшие на место событий медики оперативно доставили четырех пострадавших, включая одного 15-летнего ребенка, в ближайшие больницы.

На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять причины произошедшего, прокуратура Московской области взяла ход расследования на особый контроль.

