Грузовик вылетел на встречку и столкнулся с двумя авто в Подмосковье

Как сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва», двигаясь по полосе для встречного движения, грузовая машина последовательно столкнулась с двумя легковушками, одна из которых получила тяжелые повреждения: находившаяся за рулем женщина погибла.
Прибывшие на место событий медики оперативно доставили четырех пострадавших, включая одного 15-летнего ребенка, в ближайшие больницы.
На данный момент правоохранительные органы продолжают выяснять причины произошедшего, прокуратура Московской области взяла ход расследования на особый контроль.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что инспектор ДПС остановил фуру с водителем без сознания.