Мужчину жестоко избили и оставили умирать в машине его родной сестры

Инцидент случился в городе Стоун Маутин штата Джорджиа, США. На улице Данлейт-Корт на прохожего напали двое человек, повалили на землю и начали наносить ему многочисленные удары. После этого его с тяжелыми травмами и без сознания поместили в салон машины, которую потерпевший ранее одолжил у сестры.

Как сообщает портал Yahoo! News, злоумышленники отвезли транспортное средство к жилому комплексу, находящемуся неподалеку, где бросили вместе с раненым, который вскоре скончался от полученных травм. Спустя несколько недель правоохранители задержали подозреваемых в его убийстве, одним из которых оказался лучший друг детства погибшего, они были знакомы с 17 лет.

По словам сестры пострадавшего, ее брат был добрым и целеустремленным человеком, который рано закончил школу и смог успешно поступить в колледж. Теперь же ей пришлось пережить тяжелейший разговор в жизни, сообщая о смерти сына их родителям.

На данный момент расследование произошедшего в рамках уголовного дела продолжается.

