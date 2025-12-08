Подозреваемого в убийстве перекупщика автомобилей задержали в Екатеринбурге

Двое ранее судимых 23-летних мужчин откликнулись на объявление о продаже Kia Optima и под видом покупателей прибыли на встречу на улице Монтажников. Во время осмотра автомобиля один из них нанес 30-летнему автовладельцу несколько ножевых ранений, от которых тот скончался на месте событий.

Как сообщает портал «ЕАН», сразу после этого нарушители поместили тело потерпевшего на заднее сиденье своего незарегистрированного и не имеющего госномеров ВАЗ-2110 и отправились в безлюдное место в Тюменском районе. Там они сожгли свое транспортное средство и вернулись на машине жертвы в Екатеринбург. Злоумышленники попытались быстро избавиться от авто, разместив объявление о продаже по заниженной цене.

В это время беременная жена погибшего, забившая тревогу сразу после исчезновения супруга, обратилась за помощью к его друзьям и коллегам. Через профессиональные чаты перекупщиков они оперативно вышли на подозрительное предложение и, договорившись о встрече, приехали на улицу Опалихинскую, где опознали автомобиль.

Когда злоумышленники поняли, что их раскрыли, то попытались сбежать, однако полицейские оперативно их задержали. Следователи предъявили мужчинам обвинения в убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений, они пробудут в СИЗО как минимум до 3 февраля 2026 года.

