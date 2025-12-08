Драка в движущемся авто закончилась ножевыми ранениями и ДТП

Инцидент случился на трассе Route 5 неподалеку от города Гленвилла штата Западная Виргиния, США. Двое мужчин в машине вступили в яростную словесную перепалку, которая быстро переросла в драку. В ходе борьбы 43-летний пассажир нанес несколько ударов ножом своему 34-летнему оппоненту-водителю.

Конфликт между пассажирами привел к серьезной аварии и уголовному делу

Как сообщает портал MetroNews, от полученных травм мужчина, управлявший авто, потерял контроль над транспортным средством: оно на большой скорости вылетело с дороги и попало в аварию.

Медики оперативно прибыли на место событий и госпитализировали пострадавшего с колото-резаными ранениями в районе запястья и шеи. Виновник произошедшего отделался легкими ушибами, полицейские задержали его и сразу же доставили в отдел. Следователи предъявили подозреваемому обвинения в покушении на убийство, в настоящее время он находится под стражей, ожидая суда.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что пьяный пассажир атаковал машину такси куском асфальта из-за 70 копеек сдачи.