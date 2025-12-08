«Автоподборщик» похитил у пензенцев 7 млн руб., теперь ему грозит реальный срок

Злоумышленник запросил у 43-летнего жителя Пензы более 3 млн руб. в качестве предоплаты за Kia Sorento. А когда машина не появилась ни через месяц, ни даже через год, мужчина начал оправдываться, ссылаясь на непредвиденные обстоятельства. Однако это не помешало ему позже получить по той же схеме 4 млн от другого покупателя, желающего приобрести BMW 5-й серии.

Как сообщает портал «МВД Медиа», обманутые покупатели обратились с заявлением в полицию. Следователи установили, что мошенник изначально не планировал выполнять обязательства и тратил чужие деньги на личные нужды.

Он надеялся, что клиенты подадут на него иск в гражданский суд. А в этом случае взыскать с него средства не представлялось бы возможными, учитывая его скромный официальный доход, составляющий всего 2000 рублей в месяц. Но потерпевшие обратились не в суд, а прямиком в полицию, и против нарушителя возбудили уголовное дело о мошенничестве.

При обыске у обвиняемого изъяли пять автомобилей общей стоимостью свыше 2,5 млн рублей, которые он приобрел в период своей преступной деятельности, а также более 800 000 наличными. Материалы по уголовному делу по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» направили в суд, фигуранту теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ставропольском крае мужчина перевел 1 млн за авто, которое так и не получил.