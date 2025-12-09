В результате жуткого ДТП в Свердловской области погиб пассажир

Инцидент случился утром 8 декабря на 111-м километре трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель УАЗ-425 превысил скорость и в какой-то момент потерял контроль над транспортным средством, которое выехало на полосу для встречного движения.

Как сообщает агентство URA.ru, двигаясь по «встречке», машина лоб в лоб врезалась в «Газель». В результате сильного удара один из пассажиров «Буханки» получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте ДТП. Еще пятерым потребовалась срочная медицинская помощь, прибывшие на место врачи оперативно доставили всех пострадавших в ближайшую больницу.

На данный момент полицейские устанавливают личности всех участников аварии, расследование причин произошедшего продолжается.

