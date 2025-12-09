Труп в автомобиле с тонировкой нашли в двух шагах от полицейского участка

Черный седан Chevrolet обнаружили у заправки на пересечении улиц Бродвея и Линч-стрит в Нью-Йорке, США. Всего в десятке метров от этого места располагаются пожарная часть и полицейский участок.

Как сообщает издание Streetblog. NYC, машина не только грубо нарушала правила парковки, находясь в опасной близости от пожарного гидранта, но и имела незаконную тонировку.

Всего транспортное средство простояло на том месте не менее недели, пока 7 декабря стражи порядка наконец не обратили на него внимание. Как оказалось, в салоне все это время лежал труп 61-летнего мужчины, обстоятельства гибели которого на данный момент выясняются.

Этот случай вызвал вопросы об эффективности работы правоохранительных органов в непосредственной близости от ведомственных зданий. Местные жители и активисты задаются вопросом, почему автомобиль так долго оставался без внимания.

