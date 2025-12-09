Пьяный житель Тюмени закидал камнями автомобили и ударил полицейского

На стоянке возле торгового центра нетрезвый мужчина взял продуктовую тележку и принялся катать ее, врезаясь во все на своем пути. Когда ему это надоело, дебошир перевернул мусорный бак и начал подбирать с земли камни, кидая их в стоявшие на парковке автомобили.

Как сообщает издание URA, ru, после этого нарушитель решил «прийти в себя» под ближайшим мостом, где благополучно уснул. А очевидцы погрома тем временем обратились в полицию. Прибывшие стражи порядка попросили мужчину проследовать в отделение, на что тот ответил агрессией.

Он начал кричать и толкать правоохранителей, а также устроил драку, когда те попытались надеть на мужчину наручники. В ходе борьбы задержанный сумел нанести одному из сотрудников удар ногой в область затылка.

Следователи возбудили в отношении дебошира уголовное дело, в ходе его рассмотрения в суде обвиняемый полностью признал свою вину и подчеркнул, что из-за употребления спиртного почти не помнит обстоятельств произошедшего. Суд принял решение назначить ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно.

