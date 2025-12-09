В массовом ДТП на трассе под Таганрогом пострадали два человека

Как сообщает издание «Таганрогская правда», на перекрестке транспортное средство лоб в лоб врезалось в BMW под управлением 36-летнего водителя. Сразу после этого сильный удар отбросил LADA Granta на движущийся в попутном направлении автобус Yutong.
В результате травмы получили сам виновник аварии, а также его пассажир. На данный момент сотрудники полиции устанавливают полную картину произошедшего.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Подмосковье грузовик вылетел на встречку и столкнулся с двумя авто.