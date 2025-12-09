Volkswagen без номеров врезался в автобус на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

Инцидент случился утром 9 декабря на 591-м километре трассы Р‑255 в Боготольском районе. Водитель Volkswagen, на котором отсутствовали государственные регистрационные знаки, двигаясь со стороны Ачинска, выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом.

Один человек погиб, более десяти получили травмы

Как сообщает издание «НГС.НОВОСТИ», в результате сильного удара 25-летний пассажир легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, от которых скончался на месте событий. Медики оказали помощь водителям, а также еще одиннадцати пассажирам автобуса, включая шестерых несовершеннолетних.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека. Расследование произошедшего продолжается.

