Уходя от полицейской погони, водитель протаранил поезд в Ростовской области

Молодой человек выехал на переезд прямо под колеса состава

Инцидент случился поздним вечером 8 декабря в городе Цимлянске. 21-летний юноша за рулем ВАЗ-21099 проигнорировал законные требования патруля ДПС остановиться и предпринял попытку скрыться. Началась погоня, завершившаяся на регулируемом железнодорожном переезде, который не был оборудован шлагбаумом.

Автор
Александр Проневский

Как сообщает «Фонтанка», легковушка выехала на пути в тот момент, когда по ним следовал пассажирский поезд из Адлера в Санкт-Петербург. Машинист, заметив опасность, предпринял попытку применить экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось из-за слишком малой дистанции. В результате сильнейшего удара автомобиль получил тяжелейшие повреждения, хотя его водитель чудом выжил.

К счастью, пассажиры состава и члены локомотивной бригады не пострадали. Благодаря оперативной работе железнодорожников ДТП не привело к серьезным сбоям в движении других поездов. На данный момент расследование произошедшего продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на Алтае пожилая пара погибла после столкновения с грузовым поездом.

