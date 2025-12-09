Уходя от полицейской погони, водитель протаранил поезд в Ростовской области

Как сообщает «Фонтанка», легковушка выехала на пути в тот момент, когда по ним следовал пассажирский поезд из Адлера в Санкт-Петербург. Машинист, заметив опасность, предпринял попытку применить экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось из-за слишком малой дистанции. В результате сильнейшего удара автомобиль получил тяжелейшие повреждения, хотя его водитель чудом выжил.
К счастью, пассажиры состава и члены локомотивной бригады не пострадали. Благодаря оперативной работе железнодорожников ДТП не привело к серьезным сбоям в движении других поездов. На данный момент расследование произошедшего продолжается.
