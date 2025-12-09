Уходя от полицейской погони, водитель протаранил поезд в Ростовской области

Инцидент случился поздним вечером 8 декабря в городе Цимлянске. 21-летний юноша за рулем ВАЗ-21099 проигнорировал законные требования патруля ДПС остановиться и предпринял попытку скрыться. Началась погоня, завершившаяся на регулируемом железнодорожном переезде, который не был оборудован шлагбаумом.

Молодой человек выехал на переезд прямо под колеса состава

Как сообщает «Фонтанка», легковушка выехала на пути в тот момент, когда по ним следовал пассажирский поезд из Адлера в Санкт-Петербург. Машинист, заметив опасность, предпринял попытку применить экстренное торможение, однако избежать аварии не удалось из-за слишком малой дистанции. В результате сильнейшего удара автомобиль получил тяжелейшие повреждения, хотя его водитель чудом выжил.

К счастью, пассажиры состава и члены локомотивной бригады не пострадали. Благодаря оперативной работе железнодорожников ДТП не привело к серьезным сбоям в движении других поездов. На данный момент расследование произошедшего продолжается.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что на Алтае пожилая пара погибла после столкновения с грузовым поездом.