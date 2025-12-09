Москвич, находившийся в розыске, пытался скрыться на авто от полиции США

Как сообщает издание «Daily News», спустя некоторое время машину беглеца нашли — ее бросили на обочине дороги. Задержать молодого человека помогли бдительные местные жители. Они сообщили о странном человеке, который постучался к ним в дверь и просил подвезти до ближайшего города.
Стражи порядка перехватили транспортное средство с подозреваемым на пассажирском сиденье, после чего отвезли его в отдел. Оказалось, что ранее уже был выдан ордер на арест мужчины за хранение наркотических веществ.
Суд постановил поместить подозреваемого под стражу без возможности внесения залога, а полиция Москвы дополнительно выдвинула против него обвинения в попытке бегства от правосудия.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал о том, что в Ленобласти полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы задержать пьяного лихача.