Москвич, находившийся в розыске, пытался скрыться на авто от полиции США

Погоня началась в Москве штата Айдахо, США, где 26-летний водитель легкового автомобиля не подчинился требованию дорожных инспекторов об остановке. Преследование завершилось за пределами города, нарушителю удалось скрыться и направиться по трассе в сторону штата Вашингтон.

Мужчину поймали после ДТП на трассе в соседнем округе

Как сообщает издание «Daily News», спустя некоторое время машину беглеца нашли — ее бросили на обочине дороги. Задержать молодого человека помогли бдительные местные жители. Они сообщили о странном человеке, который постучался к ним в дверь и просил подвезти до ближайшего города.

Стражи порядка перехватили транспортное средство с подозреваемым на пассажирском сиденье, после чего отвезли его в отдел. Оказалось, что ранее уже был выдан ордер на арест мужчины за хранение наркотических веществ.

Суд постановил поместить подозреваемого под стражу без возможности внесения залога, а полиция Москвы дополнительно выдвинула против него обвинения в попытке бегства от правосудия.

