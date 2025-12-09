Автомобиль разорвало пополам в тройном ДТП под Хабаровском

Как сообщает «Комсомольская Правда», в результате мощного удара Nissan буквально разорвало на две части, а водитель вылетел из салона на проезжую часть.
Несмотря на то, что медики прибыли оперативно, 20-летний житель села Дружба скончался на месте событий от полученных травм. Правоохранители установили, что погибший ранее не привлекался к административной ответственности, хотя не имел водительского удостоверения.
На данный момент расследование произошедшего продолжается.
