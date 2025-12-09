Автомобиль разорвало пополам в тройном ДТП под Хабаровском

Инцидент случился утром 9 декабря в Хабаровском крае около села Ильинка. Молодой человек за рулем Nissan Primera, двигавшийся со стороны Некрасовки, потерял контроль над машиной, которая выехала на полосу для встречного движения и лоб в лоб врезалась в Mitsubishi Mirage и Hongqi.

Как сообщает «Комсомольская Правда», в результате мощного удара Nissan буквально разорвало на две части, а водитель вылетел из салона на проезжую часть.

Несмотря на то, что медики прибыли оперативно, 20-летний житель села Дружба скончался на месте событий от полученных травм. Правоохранители установили, что погибший ранее не привлекался к административной ответственности, хотя не имел водительского удостоверения.

На данный момент расследование произошедшего продолжается.

